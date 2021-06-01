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    Запуск «Північного потоку-2»: у Кремлі заявили, що не відмовляться від транзиту газу через Україну

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    Росія і Україна мають договір про транзит газу до Європи - Запуск «Північного потоку-2»: у Кремлі заявили, що не відмовляться від транзиту газу через Україну
    Росія і Україна мають договір про транзит газу до Європи
    Фото з відкритих джерел

    Путін виходить з того, що надалі обсяги експорту російського газу до Європи будуть збільшуватися

    Російська Федерація не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску трубопроводу «Північний потік-2». Більш того, контракт на транзит можуть продовжити. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

    «Росія і Україна мають договір про транзит газу до Європи, цей договір залишиться в силі на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту», - зазначив він.

    За його словами, президент Росії Володимир Путін виходить з того, що надалі обсяги експорту російського газу до Європи будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваний.

    Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що «Північний потік-2» є «козирною ставкою» для Росії.

    «Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа», – зазначив Зеленський і додав, що Москва точно відмовиться від транзиту газу по українській території після запуску нової труби.

    Зеленський також запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.

    Президент заявив, що у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід «Північний потік – 2».

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    Теги: Росія Путін Європа транзит Володимир Зеленський Україна президент Північний потік-2
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    Запуск «Північного потоку-2»: у Кремлі заявили, що не відмовляться від транзиту газу через Україну