Запуск «Північного потоку-2»: у Кремлі заявили, що не відмовляться від транзиту газу через Україну
Путін виходить з того, що надалі обсяги експорту російського газу до Європи будуть збільшуватися
Російська Федерація не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску трубопроводу «Північний потік-2». Більш того, контракт на транзит можуть продовжити. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
«Росія і Україна мають договір про транзит газу до Європи, цей договір залишиться в силі на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту», - зазначив він.
За його словами, президент Росії Володимир Путін виходить з того, що надалі обсяги експорту російського газу до Європи будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваний.
Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що «Північний потік-2» є «козирною ставкою» для Росії.
«Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа», – зазначив Зеленський і додав, що Москва точно відмовиться від транзиту газу по українській території після запуску нової труби.
Зеленський також запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в країні. За його словами, цей формат можна було б об'єднати з нормандським.
Президент заявив, що у новому форматі обговорювалося б не лише врегулювання ситуації на Донбасі, але й повернення окупованого Криму та газопровід «Північний потік – 2».
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