Рада ухвалила закон Зеленського про «суд у смартфоні»: які зміни слід очікувати

«Суд в смартфоні» підтримали 276 членів депутатських фракцій, з них 228 – «слуг народу»

Прийнятий нормативний акт передбачає введення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування

Депутати українського парламенту прийняли у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського під номером 5246 (відомий у суспільстві як «суд у смартфоні»). Про це повідомляється на сайті парламенту. «За» проголосували 276 парламентарів.

Прийнятий нормативний акт передбачає введення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

Попередньо нардепи внесли близько 30-ти поправок до проєкту «суд в смартфоні», але профільний комітет Верховної Ради відхилив їх все до єдиної. Таким чином запропонована реформа судочинства Зеленського 1 червня була прийнята в первісному варіанті.

Завдяки прийняттю закону чинності набирають такі зміни: