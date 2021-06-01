Рада ухвалила закон Зеленського про «суд у смартфоні»: які зміни слід очікувати
Прийнятий нормативний акт передбачає введення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування
Депутати українського парламенту прийняли у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського під номером 5246 (відомий у суспільстві як «суд у смартфоні»). Про це повідомляється на сайті парламенту. «За» проголосували 276 парламентарів.
Прийнятий нормативний акт передбачає введення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.
Попередньо нардепи внесли близько 30-ти поправок до проєкту «суд в смартфоні», але профільний комітет Верховної Ради відхилив їх все до єдиної. Таким чином запропонована реформа судочинства Зеленського 1 червня була прийнята в первісному варіанті.
Завдяки прийняттю закону чинності набирають такі зміни:
- Матеріали кримінального провадження зможуть створювати, збирати, зберігати та передавати в спеціальній інформаційній системі досудового розслідування;
- Ними зможуть користуватися судді, слідчі, адвокати та інші учасники кримінального провадження;
- Матеріали будуть зберігатися в електронному форматі, але за бажанням будь-якого з учасників процесу їх можна буде видрукувати на папері;
- Документи, завізовані за допомогою електронного підпису, будуть визнані оригіналами.
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