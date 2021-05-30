Контактна група обговорить перенесення з Мінська локації для переговорів

Дискусія з приводу того, чи повинні переговори проходити в Мінську, почалася ще після виборів у Білорусі

Україна вважає, що зміна локації не позначиться на переговорах у рамках ТКГ

Перше питання, яке обговорять учасники підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, буде перенесення місця зустрічей ТКГ із Мінська. Про це заявила член української делегації в ТКГ Тетяна Іванова в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Питання, яке буде першим підніматися в роботі підгруп, – це, після всіх подій у Білорусі, питання майданчика, на якому повинні проходити переговори», – зазначила Іванова.

Вона нагадала, що дискусія з приводу того, чи повинні переговори проходити в Мінську, почалася ще після виборів у Білорусі, оскільки Київ не вважає, що республіка зараз є нейтральною країною.

«Вона дуже під впливом Росії. Думаю, це питання для ТКГ зараз важливе», – заявила член делегації.

При цьому, на думку Іванової, зміна локації не позначиться на переговорах у рамках ТКГ.

«Я думаю, просто робота буде більш незалежною, якщо буде інший майданчик. А щоб щось зірвалося – таких бачень поки що немає», – сказала вона.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна за допомогою ОБСЄ шукатиме новий майданчик для проведення переговорів щодо Донбасу.

Також представник ТКГ від Донецька, журналіст Денис Казанський розповів, що конфлікт на Донбасі рухається до «замороження» через неприйнятні ультиматуми, які Росія ставить Україні.

Казанський вважає, що наразі єдиний вихід для жителів ОРДЛО – покинути окуповану територію.