Заради безвізу з ЄС Туреччина готова реформувати закони про тероризм

Каймакчі зауважив, що внесення будь-яких змін до законодавства буде залежати від підтримки ЄС

Туреччина готова провести реформу антитерористичного законодавства, як цього вимагає ЄС, для отримання безвізового режиму. [READ_MORE] Про це заявив посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі, повідомляє EUobserver. Реформа є одним з критеріїв ЄС, які необхідно виконати перед тим, як скасувати візові вимоги для турецьких громадян Каймакчі



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Посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі

Каймакчі зауважив, що внесення будь-яких змін до законодавства буде залежати від підтримки ЄС

Туреччина готова провести реформу антитерористичного законодавства, як цього вимагає ЄС, для отримання безвізового режиму.

Про це заявив посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі, повідомляє EUobserver.

Реформа є одним з критеріїв ЄС, які необхідно виконати перед тим, як скасувати візові вимоги для турецьких громадян

Каймакчі заявив, що Анкара з відносною легкістю зможе виконати також всі інші ключові вимоги

«Для нас це не так важко, Україна може це зробити, Грузія може це зробити, чому не Туреччина? Це для нас не складно», - сказав він.

Серед інших важливих критеріїв для отримання безвізу - реформування законів про захист даних, що, за словами Каймакчі, також не буде проблемою, хоча укладення угоди Європолом може зайняти більше часу.

Проте Каймакчі сказав, що внесення будь-яких змін до законодавства буде залежати від підтримки ЄС. «Чим більше ЄС надаватиме підтримки, тим більше реформуватиме Туреччина», - сказав він.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відхилив пропозиції про партнерство з ЄС, наполягаючи на повному членстві в блоці.