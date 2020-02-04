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    Застава 7 млн: суд обрав запобіжний захід колишній першій заступниці міністра юстиції

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    <span>Наталія Бернацька зобов&rsquo;язана утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні, а також здати паспорти для виїзду за кордон</span> - Застава 7 млн: суд обрав запобіжний захід колишній першій заступниці міністра юстиції
    Наталія Бернацька зобов’язана утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні, а також здати паспорти для виїзду за кордон
    Фото: УНІАН

    Наталія Бернацька фігурує у справі про розкрадання коштів

    Слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід колишній першій заступниці міністра юстиції у вигляді застави у розмірі 7 млн гривень. Про це йдеться на сайті ВАКС.

    Також на підозрювану покладено обов’язки: прибувати до слідчого (детектива), прокурора та суду за першим викликом; повідомляти слідчого (детектива), прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними і свідками у кримінальному провадженні; здати органам Державної міграційної служби України паспорти для виїзду за кордон.

    Нагадаємо, працівники Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру шістьом особам у справі «Золотий Мандарин Ойл», серед яких і експерша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 357 КК України.

    За версією правоохоронних органів, діями підозрюваних завдано збитків Державному бюджету на понад 54 млн грн.

    Згідно з частиною першою статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

    суд Наталія Бернацька (Севостьянова) суддя Антикорупційний суд кордон Вищий антикорупційний суд
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