Суд змінив чиновниці Офісу президента Кондзелі цілодобовий домашній арешт на нічний



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Світлана Кондзеля перебуватиме лише під нічним домашнім арештом

Антикорупційний суд продовжив раніше покладені на Кондзелю зобов'язання, у тому числі заборону на виїзд за кордон

Вищий антикорупційний суд змінив цілодобовий домашній арешт начальнику департаменту Офісу президента Світлані Кондзелі на нічний домашній арешт. Про це повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

«Частково задовольнили клопотання прокурора і продовжили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту», - сказала вона.

Також суд продовжив раніше покладені на Кондзелю зобов'язання, у тому числі заборону на виїзд за кордон.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента України Світлани Кондзелі запобіжний захід у вигляді цілодового домашнього арешту.

Також ВАКС обрав запобіжні заходи іншим двом підозрюваним у справі. Зокрема, екс-заступниці міністра культури Вікторії Лісничій суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою застави у розмірі 576 тис. 300 гривень.

Як відомо, Ліснича разом із головою департаменту Офісу президента Світланою Кондзелею фігурує у корупційному скандалі - вимаганням $300 тис. за сприяння у призначенні на посаду у НАК «Нафтогазі України».

Раніше повідомлялося, що глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлана Кондзеля отримала 150 тисяч доларів хабаря. Вона просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій.

Згодом стало відомо, що вона діяла разом зі спільниками.

Між іншим, раніше Ліснича кардинально змінила зовнішність.

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