З «хрещеного батька контрабанди» Альперіна зняли електронний браслет



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Вадима Альперіна слідство вважає організатором корупційного злочину

На початку грудня 2019 року на одеського бізнесмена Вадима Альперіна одягли електронний браслет контролю

Адвокат Андрій Федур заявив, що з підозрюваного у організації контрабандних схем на одеській митниці бізнесмена Вадима Альперіна зняли електронний браслет.

Про це Федур повідомив у Facebook.

За його словами, це сталося, оскільки, термін дії відповідної ухвали судді Вищого антикорупційного суду завершився.

«Кумедність ситуації полягає в тому, що пару днів назад прокурор САП Перов А.В. боровся як лев, щоб продовжити судом обов’язок носити «електронний браслет». І слідчий суддя з ВАКС дарував йому таку ухвалу. Хоча для цього і не було ніяких правових підстав. А прокурор Перов А.В. «забув» передати ухвалу на виконання, і «браслет» злетів», – написав Федур.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна.

На початку грудня на одеського бізнесмена Вадима Альперіна одягли електронний браслет контролю.

Раніше повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають «хрещеним батьком контрабанди», вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу у 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).