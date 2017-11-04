Заступниця міністра юстиції перевтілилась в образ княгині

Наталію Бернацьку запросили для зйомок у календарі «Велична епоха української жінки»

Заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька перевтілилась у київську княгиню для зйомок у календарі «Велична епоха української жінки». Про це Бернацька написала на своїй сторінці у Facebook. За ініціативи Асоціації тваринників України, Ірини Паламар та дизайнерки Катерини Потлової 12 українок (від журналістки до заступника міністра)



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Наталія Бернацька у новому образі

Наталію Бернацьку запросили для зйомок у календарі «Велична епоха української жінки»

Заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька перевтілилась у київську княгиню для зйомок у календарі «Велична епоха української жінки».

Про це Бернацька написала на своїй сторінці у Facebook.

За ініціативи Асоціації тваринників України, Ірини Паламар та дизайнерки Катерини Потлової 12 українок (від журналістки до заступника міністра) втілилися в образи княгинь.

«Щиро вдячна за можливість прийняти участь у монументальному фотопроекті - календар на 2018 рік «Велична епоха української жінки», де в образах княгинь Київської Русі виступили сучасні жіночі постаті. Пишаємося нашою величною історією!», - йдеться у повідомленні Бернацької.

У проекті відтворено образи таких видатних постатей як княгиня Ольга, Анна Ярославна, Янка Всеволодівна, Анастасія Ярославна, Єлизавета Ярославна, Предслава Володимирівна, Мстислава Володимирівна, Марія Добранега, Святослава (Сватава) Казимирівна, Євфимія Володимирівна, Премислава Володимирівна, Єфросинія Мстиславна та інші величні жінки.

До слова, президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною у четвер ввечері відвідали Віденський бал.

Нагадаємо, голова Комітету виборців України припустив, Бернацька є однією з головних претендентів на посаду голови ЦВК.