Заступник голови ОАСК засвітив золотий Porsche із модними номерами (фото)

«Такі автомобілі в чиновників і такі державні рішення – це рівень Туркменистану максимум», – Жернаков

Заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва Євгеній Аблов засвітив дорогу автівку Porsche із номерами 0001. Про це повідомив експерт Реанімаційного пакету реформ, кандидат юридичних наук Михайло Жернаков на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Машина, звичайно, не задекларована. Це він учора приїхав до Печерського суду, дуже ймовірно, «вирішувати» з Печерським Вовком закриття справи щодо Вовка Окружного. Він же в часи Майдану ухвалив рішення, яким зобов’язав «Беркут» розігнати Майдан. Він же автор фрази «Шеф, давай учудім» із «плівок Вовка». І він знає, що щоби він не робив, що б не чудив і які б антиукраїнські рішення не ухвалював – нічого йому не буде», – написав Жернаков.

Фото: Михайло Жернаков/Facebook

Жернаков зазначив, що вже більше двох місяців «невідкладний» президентський законопроєкт про ліквідацію сумнозвісного ОАСК комітет під головуванням «Слуги Народу» Костіна з більшістю «Слуг» у складі не може навіть почати розглядати.

«Натомість, до другого читання «Слуги» підготували і збираються голосувати законопроєкт 3711-д, який віддасть у руки Аблова, Вовка й Портнова всю судову систему десь на 30 років. Такі автомобілі в чиновників і такі державні рішення – це рівень Туркменистану максимум», – підсумував Жернаков.

На сайті Верховної Ради прилюднено текст законопроєкту президента України Володимира Зеленського №5369 щодо ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва.

13 квітня стало відомо, що Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва».