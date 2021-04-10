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    Думки вголос

    Як Зеленський, уряд і парламент допомагають родині судді Вовка брати хабарі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Як Зеленський, уряд і парламент допомагають родині судді Вовка брати хабарі
    Зображення: rubryka.com

    Вовка і всі його афери прикривав Офіс президента. І відповідальність за хабарі зобов'язана також нести влада

    Мовою оригіналу

    Прошло 5 дней как задержан на взятке родной брат главы Окружного админсуда Павла Вовка, но почему-то мы не слышим никаких заявлений руководства страны по данному поводу.

    Молчит президент, комитет Верховной Рады по правосудию, СНБО не готовит указ, молчит Высший совет правосудия, молчит Совет судей.

    Хочу напомнить, что Украина, и лично президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль, брали обязательства согласно меморандуму с Международным валютным фондом, до АВГУСТА 2020-го года лишить административный суд права обжаловать решения органов власти. И передать, таким образом, эту часть полномочий Окружного админсуда в Верховный суд. Но ничего этого не было сделано.

    До сих пор Окружной админсуд не лишен полномочий из-за того, что президент, правительство и парламент не выполняют меморандум МВФ. И тем самым помогают семье Вовка брать взятки.

    Власти обязаны заявить, в какие сроки будут выполнены пункты меморандума с МВФ о ликвидации полномочий Окружного админсуда Киева, и принести извинения за срыв международных обязательств.

    Ведь прикрывал Вовка и все его аферы Офис президента. И ответственность за взятки обязана также нести власть.

    Почему санкции против контрабандистов вводят, а против коррумпированных судей, которые наносят вред куда больше контрабандистов – нет? Где санкции по Вовку?

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ корупція в Україні Володимир Зеленський Офіс президента парламент Павло Вовк
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