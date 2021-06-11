Європейський суд з прав людини підтвердив етнічну дискримінацію у Придністров’ї

Справа стосується незаконного обмеження права на вільне пересування в межах Республіки Молдова

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) повідомив уряди-відповідачі в справі Вардашвілі проти Росії та Молдови про факти дискримінації за етнічною ознакою на території непідконтрольного Придністров’я, повідомляє PROMO-LEX.

Справа стосується незаконного обмеження права на вільне пересування в межах Республіки Молдова без будь-яких пояснень та застосування заходів репресій, утримання в нелюдських умовах. Згідно з інформацією PROMO-LEX, у червні 2015 року заявник був «висланий» Тираспольськими силами на шість місяців через те, що він порушував правила проживання, що є першим випадком вигнання громадянина з власного будинку.

Оскільки внутрішньо переміщені особи в Республіці Молдова не захищені законом, заявник встановив намет на правому березі річки Дністер, де перебував до періоду вислання. Згодом, 12 грудня 2015 року, «міграційна служба» дозволила останньому доступ до регіону за умови дотримання внутрішніх правил проживання, встановлених Тираспольським режимом.

«Лише у 2017 році вдалося знайти документальні докази причин такого поводження, а саме існування документа, що тримається в таємниці режимом Тирасполя: «Наказ Міністерства внутрішніх справ ПМР» від 14.05.2013, згідно з яким встановлюється обмеження на проживання і встановлюються категорії: A, B та C. Кавказька національність віднесена до категорії A, і право проживання не може перевищувати 10-денного терміну», — зазначено в повідомленні PROMO-LEX.

Нагадаємо, Туреччина відреагувала на офіційне визнання США геноцидом масових вбивств вірмен в Османській імперії у 1915 році. МЗС Туреччини засудило визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен.

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