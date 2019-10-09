Заступнику мера Дніпра повідомили про підозру у розтраті 16 млн грн



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Керівник Департаменту благоустрою та інфраструктури Михайло Лисенко та його заступник також підозрюються у розкраданні 29,5 млн грн під час здійснення ремонту «Нового мосту» у Дніпрі

Розкрадання бюджетних коштів відбулося під час укладення договорів на послуги з технічного обліку та паспортизації 74 вулиць у Дніпрі

У Дніпрі посадовці міської ради підозрюються у розтраті понад 16 млн грн бюджетних коштів, виділених на паспортизацію вулиць.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначається, що 9 жовтня заступнику міського голови – директору Департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради Михайлу Лисенку та двом його заступникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; службове підроблення).

«У 2018 році між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договори на послуги з технічного обліку та паспортизації 74 вулиць у місті Дніпрі. Під час досудового розслідування встановлено, що роботи підприємство фактично не виконувало, а за основу використовувало вже існуючі схеми, виготовлені у минулі періоди. У подальшому завідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу цих робіт були внесені до офіційних документів та підписані посадовцями міської ради, внаслідок чого підприємству безпідставно перераховано понад 16,8 млн грн бюджетних коштів», - заявили в прокуратурі.

Повідомляється, що керівник Департаменту благоустрою та інфраструктури та його заступник також підозрюються у розкраданні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту «Нового мосту» у Дніпрі. Наразі їх оголошено у розшук.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні до злочину особи.

До слова, СБУ викрила керівництво комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» на закупівлі неякісного обладнання, що поставило під загрозу роботу об’єкта критичної інфраструктури та життя людей.