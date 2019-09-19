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    Заступник мера Дніпра, якого оголосили в розшук, пішов у відпустку

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    <p>Михайло Лисенко після відрядження відразу пішов у відпустку</p> - Заступник мера Дніпра, якого оголосили в розшук, пішов у відпустку

    Михайло Лисенко після відрядження відразу пішов у відпустку

    Відпустка почалася в середу, 18 вересня і триватиме 15 днів

    Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, якого підозрюють в причетності до розтрати бюджетних коштів і оголосили в розшук, пішов відпустку.

    Про це «Радіо Свобода» повідомили у пресслужбі мерії Дніпра.

    У відомстві заявили, що відпустка почалася в середу, 18 вересня і триватиме 15 днів.

    Заява про відпустку начебто була підписана ще 2 вересня.

    Раніше заступник мера Дніпра Михайло Лисенко перебував у відрядженні в Туреччині до 17 вересня включно.

    Як відомо, 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці проводили масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту. 

    Заступнику Філатова Михайлу Лисенку правоохоронці повідомили про підозру.

    Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що обшуки у міській раді, які проходять у п’ятницю, можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів».

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
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