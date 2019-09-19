Заступник мера Дніпра, якого оголосили в розшук, пішов у відпустку



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Михайло Лисенко після відрядження відразу пішов у відпустку

Відпустка почалася в середу, 18 вересня і триватиме 15 днів

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, якого підозрюють в причетності до розтрати бюджетних коштів і оголосили в розшук, пішов відпустку.

Про це «Радіо Свобода» повідомили у пресслужбі мерії Дніпра.

У відомстві заявили, що відпустка почалася в середу, 18 вересня і триватиме 15 днів.

Заява про відпустку начебто була підписана ще 2 вересня.

Раніше заступник мера Дніпра Михайло Лисенко перебував у відрядженні в Туреччині до 17 вересня включно.

Як відомо, 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці проводили масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту.

Заступнику Філатова Михайлу Лисенку правоохоронці повідомили про підозру.

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що обшуки у міській раді, які проходять у п’ятницю, можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів».