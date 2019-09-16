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    Кримінал

    Оголошений у розшук заступник Філатова поїхав у відпустку - мерія Дніпра

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    <p>Відрядження Михайла Лисенка триватиме до 17 вересня включно</p> - Оголошений у розшук заступник Філатова поїхав у відпустку - мерія Дніпра

    Відрядження Михайла Лисенка триватиме до 17 вересня включно

    Чиновник перебуває в Анкарі на запрошення однієї з турецьких фірм, з якою співпрацює Дніпро

    Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, якого підозрюють в причетності до розкрадання бюджетних коштів на ремонт мосту і оголосили в розшук, зараз перебуває у відрядженні.

    Про це «Радіо Свобода» повідомили в пресслужбі мерії Дніпра.

    Зазначається, що чиновник перебуває в Туреччині, в Анкарі, на запрошення однієї з турецьких фірм, з якою Дніпро співпрацює в сфері інфраструктурних проектів. Відрядження триватиме до 17 вересня включно.

    Заява прокуратури щодо інших посадових осіб у мерії не коментують.

    Раніше ЗМІ повідомили, що 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці проводять масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту. 

    За інформацією джерела, заступнику Філатова Михайлу Лисенку правоохоронці повідомили про підозру.

    Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що обшуки у міській раді, які проходять у п’ятницю, можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів».

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
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