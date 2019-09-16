Оголошений у розшук заступник Філатова поїхав у відпустку - мерія Дніпра
Відрядження Михайла Лисенка триватиме до 17 вересня включно
Чиновник перебуває в Анкарі на запрошення однієї з турецьких фірм, з якою співпрацює Дніпро
Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, якого підозрюють в причетності до розкрадання бюджетних коштів на ремонт мосту і оголосили в розшук, зараз перебуває у відрядженні.
Про це «Радіо Свобода» повідомили в пресслужбі мерії Дніпра.
Зазначається, що чиновник перебуває в Туреччині, в Анкарі, на запрошення однієї з турецьких фірм, з якою Дніпро співпрацює в сфері інфраструктурних проектів. Відрядження триватиме до 17 вересня включно.
Заява прокуратури щодо інших посадових осіб у мерії не коментують.
Раніше ЗМІ повідомили, що 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці проводять масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту.
За інформацією джерела, заступнику Філатова Михайлу Лисенку правоохоронці повідомили про підозру.
Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що обшуки у міській раді, які проходять у п’ятницю, можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів».