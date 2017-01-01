Заступник Садового відправився до Кракова із виставкою про «польський» Львів

Текст, оприлюднений на сайті Львівської міської ради, описує, наскільки «Львів прогресував за часів Речі Посполитої»

Заступник мера Львова Андрія Садового Андрій Москаленко у Польщі долучився до організації виставки про «польський» Львів. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради, пише «Вголос». «Учора, 30 листопада, у галереї Міжнародного центру культури, що знаходиться за адресою місто Краків, площа Головний



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Заступник мера Львова Андрій Москаленко

Текст, оприлюднений на сайті Львівської міської ради, описує, наскільки «Львів прогресував за часів Речі Посполитої»

Заступник мера Львова Андрія Садового Андрій Москаленко у Польщі долучився до організації виставки про «польський» Львів. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради, пише «Вголос».

«Учора, 30 листопада, у галереї Міжнародного центру культури, що знаходиться за адресою місто Краків, площа Головний ринок, 25, відкрилася виставка «Львів, 24 червня 1937 року. Місто, архітектура, модернізм». До відкриття виставки долучився заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко», – йдеться у повідомленні.

Текст, оприлюднений на сайті Львівської міської ради, описує, наскільки «Львів прогресував за часів Речі Посполитої». Хоча, як зазначають історики, – це була окупація українських земель поляками. Адже у 1918 році після краху Австро-Угорської імперії у Львові постала українська держава – Західно-Українська Народна Республіка, в день свого створення розпочала війну проти поляків, які хотіли взяти під контроль Галичину. Згодом Польща окупувала Західну Україну.

Але у Садового так не вважають: «Роки ІІ Речі Посполитої відкрили нові можливості для розвитку в місті, які згодом були використані, про що найкраще свідчать тогочасні архітектурні рішення. Завдяки Ігнатію Дрекслеру ще в 1920-х рр. були зроблені плани міського розвитку Великого Львова, згідно з якими було збільшено місто, яке в 1939 р. налічувало 330 тис. мешканців. Львівське архітектурне середовище залишило багато видатних досягнень: від приватних вілл та кам'яниць, від громадських будівель до нових парків, спортивних майданчиків та офісу львівського радіо».

Окрім того, на сайті міськради йдеться й проте, наскільки важливим для Польщі є Львів часів Речі Посполитої: «Львів часів Другої Речі Посполитої належав до найважливіших центрів модернізму не тільки в країні, але й у всій Центральній та Східній Європі. Саме тоді формувалася сучасна львівська ідентичність, без чого важко зрозуміти сьогоднішню легенду про місто, настільки важливу для всіх її давніх і нинішніх мешканців, а також для історії ХХ століття Польщі, України та Європи».

Нагадаємо, що під час круглого столу на тему: «Волинський експеримент Генрика Юзевського: дорога до польсько-українського примирення у міжвоєнний період» у Рівному віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку Марек Запур заявив, що у 1918 році Української держави не було, а Львів – це польське місто.

Також Міністр закордонних справ Польщі, відомий скандальними закидами в бік України, заявив, що українці мусять зробити вибір: будувати ідентичність на Українській повстанській армії або на нових героях – Небесній Сотні чи загиблих на Донбасі військових.

До всього, очільник МЗС Польщі спровокував гучний скандал, відмовившись відвідати музей «Тюрма на Лонцького» через позицію його директора. А по тому в інтерв'ю польським ЗМІ заявив, що Київ використовує Варшаву.

Врешті, і Президент Польщі Анджей Дуда закликав гаранта Петра Порошенка вигнати з української політики націоналістів.