Люди плавають вулицями, затоплені авто: у Криму – режим надзвичайної ситуації (відео)

У Ялті за 6 годин випала місячна норма опадів

В окупованому Криму вже кілька днів вирує негода. Сильна злива затопила Керч та Євпаторію. Люди вимушені перепливати вулиці. Через це на півострові оголосили режиму надзвичайної ситуації. Про це повідомляє 24 канал.

Указ про надзвичайну ситуацію підписав так званий «глава Криму» Сергій Аксьонов. Перед тим діяв режим надзвичайної ситуації міжмуніципального рівня реагування.

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Зливи затопили частину вулиць у Євпаторії. Російські ЗМІ пишуть, що через рясні дощі вийшла з берегів річка Мелек-Чесмі, а центр міста перетворився на маленьку «Венецію».

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У Ялті за 6 годин випала місячна норма опадів. Вода заливає автівки.

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У Керчі люди долають затоплені вулиці, як можуть. Залазять на паркани або пробираються крізь воду або ж пливуть.

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В окупаційному гідрометцентрі повідомили, що рівень води в річках 18 червня може піднятися на 0,5 – 1,5 метра. У деяких округах навіть є загроза сходження селів.

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Через негоду люди змушені покидати свої помешкання. Рятувальники евакуювали із зон підтоплення в Криму 1 387 людей. Серед них 238 дітей. Літніх людей несуть рятувальники.

Загалом затопило понад 200 будинків.

Нагадаємо, що потужна злива затопила вулиці Керчі, спровокувавши блокування руху на дорогах. Так званий «глава» тимчасово окупованого українського півострова Крим Сергій Аксьонов приїхав до постраждалого регіону.

У мережі опублікували відео огляду Керчі Аксьоновим й іншими чиновниками: вони пересуваються вулицями на моторному човні, за ними кролем пливуть троє людей в гідрокостюмах.