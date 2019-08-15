Затримання Гримчака: усі подробиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гримчака допитали у ГПУ Фото: 24 канал

Гримчака затримали при отриманні хабара

НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.

СБУ повідомила, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак та його помічник затримані в справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабара. У кабінеті Гримчака в міністерстві знайшли всі докази злочину.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

Тому, правоохоронці підозрюють їх у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

СБУ впродовж місяця стежила за Гримчаком

Стало відомо, що управління по боротьбі із корупцією СБУ більше ніж місяць стежили за тим, як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак та пов'язаний з ним «помічник» Ігор Овдієнко отримували першу частину хабара.

Зрештою Гримчака та його «помічника» затримали за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах під час отримання Овдієнком чергового траншу.

Фото: 24 канал

Як повідомили 24 каналу у СБУ першу частину хабара Гримчаку та Овдієнку передали раніше у розмірі понад 600 тисяч доларів США. Ці гроші вони конвертував у «своїх» валютних обмінниках.

СБУ відстежувала ці операції одразу ж вилучаючи гроші з обмінників, щоб не втратити їх, оскільки вони були прямим речовим доказом. Вся операція трималася у суворій таємниці, і керівництву обмінників «зашивали роти«. Так тривало понад місяць.

Коли ж Гримчак домовився про час та місце передачі останнього траншу хабара у розмірі 480 тисяч доларів і на зустріч поїхав його «помічник» Овдієнко – Головний Відділ по Боротьбі з Корупцією та Організованою Злочинністю Головного управління СБУ в Києві та Київській області спільно із детективами Національного антикорупційного бюро України провели його затримання на місці передачі грошей.

Фото: 24 канал

Другий затриманий - брат дружини Гримчака

Дружина затриманого заступника міністра Юлія Гримчак повідомила, що його «помічник», якого також було затримано, - її брат.

Вона також розповіла, що Юрія Гримчака затримали близько 21:40 коли він вийшов до магазину.

Ігорю Овдієнку, під час затримання стало погано. Йому викликали швидку, а лікарі діагностували у нього високий тиск.

Самого Гримчака затримали у Києві на Подолі біля одного з супермаркетів. Згодом правоохоронці провели обшуки у його будинку. Гримчака допитали у ГПУ, а в його кабінеті у міністерстві знайшли чергові докази злочину.

В МінТОТ прокоментували затримання Гримчака

МінТОТ відреагувало на затримання представника відомства, зазначивши, що затримання Гримчака не має відношення до діяльності МінТОТ.

Пресслужба міністерства також додала, що згадуваний у повідомленнях про затримання Гримчака «помічник» не є працівником МінТОТ.

«Повідомлення в ЗМІ щодо затримання «помічника заступника міністра» також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади «помічник заступника міністра». Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ», - стверджують у відомстві.