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    Затримано прикордонника за підозрою у сприянні російським диверсантам при замаху на співробітника ГУР Міноборони

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    <span>У ніч на 4 квітня в Голосіївському районі столиці на парковці неподалік супермаркету &laquo;Ашан&raquo; вибухнув автомобіль Chevrolet</span> - Затримано прикордонника за підозрою у сприянні російським диверсантам при замаху на співробітника ГУР Міноборони
    У ніч на 4 квітня в Голосіївському районі столиці на парковці неподалік супермаркету «Ашан» вибухнув автомобіль Chevrolet

    12 червня зазначеній особі повідомлено про підозру у пособництві в незакінченому замаху на теракт

    Правоохоронці затримали співробітника Державної прикордонної служби за підозрою у сприянні російським диверсантам при організації замаху на співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в Києві. Про це сказано в повідомленні пресслужби Генеральної прокуратури.

    Зазначено, що при оперативному супроводі департаменту внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби викрито діючого військовослужбовця Держприкордонслужби, який протягом 2017-2019 років, використовуючи своє службове становище, незаконно отримував з інформаційно-пошукових баз даних конфіденційну інформацію про потерпілого розвідника і його близьких родичів, яка передавалася терористам.

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    12 червня зазначеній особі повідомлено про підозру у пособництві в незакінченому замаху на терористичний акт.

    Цього самого дня Печерським районним судом Києва щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави.

    Розслідування у кримінальному провадженні триває.

    У цьому кримінальному провадженні заарештовано двох виконавців злочину (громадяни РФ) і 6 їхніх пособників (всі громадяни України).

    Як повідомлялось, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури засекретила інформацію про розслідування замаху російських диверсантів на співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в Києві.

    Як повідомлялося, в ніч на 4 квітня у Києві стався вибух біля магазину «Ашан», де було припарковано близько 10 автомобілів. Чоловіку відірвало кисть руки під час детонації.

    Згодом правоохоронці повідомили, що диверсант загинув після невдалої спроби закласти вибухівку в автомобіль співробітника розвідки Буданова в Києві.

    17 квітня Служба безпеки України заявила, що диверсант вижив і заарештований. Він є громадянином Росії й членом диверсійної групи, яка на замовлення російських спецслужб займалася знищенням українських офіцерів розвідки і контррозвідки.

    Також було встановлено, що інформацію про пересування автомобіля українського розвідника російські диверсанти отримували від співробітника податкової міліції та співробітника Департаменту захисту економіки Національної поліції.

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