Генпрокуратура повідомила про підозру екс-керівникам «Укрспецекспорту»



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Колишніх керівників ДК «Укрспецекспорт» підозрюють у заволодінні грошовими коштами на суму $23 870 458

Генпрокуратура повідомила про підозру колишнім керівникам ДК «Укрспецекспорт». Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Повідомлено про підозру колишнім керівникам ДК «Укрспецекспорт», які упродовж 2010-2012 років ... через укладання угоди про співробітництво з іноземною компанією, зареєстрованою в Об’єднаних Арабських Еміратах, з метою виключно забезпечення документального оформлення фіктивних господарських відносин та протиправного перерахування грошових коштів без виконання будь-яких робіт та надання послуг ДК «Укрспецекспорт» по зовнішньоекономічних контрактах, заволоділи грошовими коштами на суму $23 870 458», - написала вона.

За словами речниці генпрокурора, з огляду на те, що ці особи переховуються від органу досудового розслідування, їх оголошено в розшук, при цьому, за постановами інших органів досудового розслідування підозрювані також перебувають у розшуку за вчинення корисливих злочинів.

Сарган також уточнила, що у період реалізації злочинного плану із заволодіння вказаними грошовими коштами один із підозрюваних, колишній керівник ДК «Укрспецекспорт», був призначений на посаду керівника ДК «Укроборонпром», а надалі - міністром оборони України.

Як відомо, у період з 2010 по 2011 рр. «Укрспецекспорт» очолював Дмитро Саламатін. У 2011 році він був призначений гендиректором «Укроборонпрому», а у 2012 році - міністром оборони України.

Слідство у справі за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ проводила Головна військова прокуратура ГПУ.

Нагадаємо, 4 березня чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів. За інформацією НАБУ, також затримано ще трьох колишніх посадовців держпідприємства.

До слова, президент Петро Порошенко на засіданні РНБО, присвяченому реформуванню ДК «Укроборонпром», заявив, що Україна ініціює міжнародний аудит«Укроборонпрому».

Також під час засідання РНБО генпрокурор Юрій Луценко запропонував нову схему доставки військових деталей з РФ.

Нагадаємо, що 6 березня керівнику компанії, яка фігурує в розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі України, було оголошено підозру в ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Порошенко вимагає термінового розслідування оприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу