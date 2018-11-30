Завдяки Революції гідності мусульмани України усвідомили себе українцями – шейх Саїд



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Шейх Саід Ісмагілов зазначив, що раніше мусульмани України «були як аморфна маса»

З Революції Гідності починається відлік моменту, коли мусульмани України почали себе усвідомлювати українцями. Такі переконання висловив муфтій мусульман України, голова Українського центру ісламознавчих досліджень шейх Саід Ісмагілов під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За його оцінками, Революція Гідності змінила українця всередині. «Народження громадянського суспільства відбулося саме в ці зимові місяці, коли українці боролися за своє право бути гідними людьми. Релігійні організації легітимізували справедливість вимог українського народу. Церква зіграла одну з ключових ролей під час Революції Гідності. Саме присутність релігійних ієрархів, які виступали і зі сцени Майдану, і постійно знаходилися з людьми в усіх важких ситуаціях, і не лише у Києві, а й у регіонах України. Це давало підтримку, віру, надію людей в те, що вони знаходяться на вірному шляху і врешті-решт переможуть», - говорить Ісмагілов.

З усієї мусульманської спільноти Духовного управління мусульман (ДУМУ) «Умма» було першим, хто проявив своє проукраїнське ставлення і опублікував свою заяву. «Ми висловили свій протест з приводу подій, що відбулися вночі 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві. (Силовий розгін студентського Євромайдану. Після цієї ночі розпочалася Революція Гідності – Главком). Україна – демократична країна, де необхідно дотримуватися прав та свобод громадян. Релігійні громади ДУМУ «Умма» засуджують насильство, що вчинили працівники правоохоронних органів до учасників мирної акції протесту на головному майдані столиці», - говорить шейх Саід Ісмагілов.

На його переконання, з Революції Гідності починається відлік моменту, коли мусульмани України почали себе усвідомлювати українцями.

«Я як муфтій все спостерігав, і мене це турбувало. Адже мусульмани України були як аморфна маса. Якщо навіть брати кримських татар або іншу мусульманську спільноту, то в них національна ідентичність переважала над відчуттям себе єдиною українською політичною нацією. Але під час тих подій мусульмани заявили, що вони не лише мають українське громадянство і паспорт, а що тепер вони за покликом духу і серця є мусульманами України», - резюмував шейх Саід Ісмагілов.

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