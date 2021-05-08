Фінансисти розповіли, скільки заробили майнери біткоїну за місяць

Комісії в мережі біткоїну різко виросли на тлі відключення майнінгових ферм у Китаї

Показник прибутковості «видобутку» першої криптовалюти знизився. Але не обійшлося і без рекордів – комісії за майнінг різко зросли. Дохід майнерів першої у світі криптовалюти – біткоїну – знизився на $0,05 млрд, до $1,7 млрд на місяць. Із загального доходу майнерів за квітень 14,51% ($247 млн) довелося віддати на комісії за транзакції. І це багаторічний рекорд – в номінальному вираженні це найбільший обсяг комісій за місяць з грудня 2017 року. А частка зборів у виторзі останній раз була вищою в січні 2018 року.

Про це свідчать дані The Block. Аналітики нагадали, що в березні майнери біткоїну отримали рекордний виторг в $1,75 млрд.

Фахівці відзначають, що комісії в мережі біткоїну різко виросли на тлі відключення майнінгових ферм в китайській провінції Синьцзян. Проблеми з електропостачанням в регіоні почалися 16 квітня після аварій на місцевих вугільних шахтах.

Це також призвело до падіння курсу біткоїну – в середині квітня ціна Bitcoin оновила історичний максимум вище: $64000. Але закріпитися на цьому рівні криптовалюта не змогла – курс обвалився спочатку нижче $60000, а через кілька днів – нижче $50000.

До кінця місяця котирування застрягли в районі $55000. Це теж негативно вплинуло на прибутковість майнінгу.

Як повідомлялося, друга за популярністю криптовалюта оновила свій рекорд.

Нагадаємо, 26 квітня найпопулярніша криптовалюта Bitcoin відновила зростання після п’ятиденного поспіль її падіння у собівартості.

Українські посадовці задекларували біткоїнів на 75 млрд грн. 652 чиновники задекларували криптовалюту за 2020 рік. Загалом у їх деклараціях нараховано 46351 біткоїн.

У Великій Британії розглядають можливість створення цифрової валюти, яка буде підтримуватися центральним банком країни.

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