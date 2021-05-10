Tesla не зможе запустити повний автопілот до кінця року

Tesla не може сказати, чи дійде до 5 рівня автоматизації до кінця календарного року

Федеральні регулятори безпеки дорожнього руху розслідують понад 20 аварій за участю автомобілів Tesla

Tesla Inc. повідомила регуляторному органу Каліфорнії, що до кінця цього року вона може не досягти повної технології автономного водіння. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на меморандум Каліфорнійського департаменту транспортних засобів (DMV).

Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск сказав, що «дуже впевнений, що до кінця цього року електромобілі Tesla зможуть обходитися без втручання водія в більшості дорожніх ситуацій». Зараз же водії Tesla зобов’язані постійно контролювати поведінку автоматики.

У жовтні Tesla представила те, що вона називає «бета-версією» своєї програми «повного автономного управління» (FSD) для обмеженої кількості співробітників і клієнтів, і Маск рекламував цю можливість у Twitter.

«Твіт Ілона не відповідає інженерній реальності на CJ. Tesla наразі знаходиться на другому рівні», – йдеться в повідомленні DMV Каліфорнії. Той автопілот, про який говорить Маск – це п’ятий рівень.

«Tesla вказала, що Ілон екстраполює темпи поліпшень, коли говорить про можливості п’ятого рівня. Tesla не може сказати, чи дійде до 5 рівня автоматизації до кінця календарного року», – йдеться в меморандумі.

На думку влади Каліфорнії, подібні розбіжності в оцінках і заявах з боку Tesla можуть створювати неправильне уявлення про можливості автомобілів, що може привести до трагічних наслідків.

Федеральні регулятори безпеки дорожнього руху розслідують понад 20 аварій за участю автомобілів Tesla.

До слова, раніше Tesla опублікувала фінансовий звіт за перший квартал 2021 року. Незважаючи на затримку поставок нових Model S і Model X, компанія Ілона Маска не просто отримала прибуток, а показала кращий квартал в історії.

За три місяці виручка Tesla склала 10,39 мільярда доларів – на 74% більше, ніж рік тому. У той же час Tesla трохи не дотягнула до рекордного значення – 10,74 мільярда доларів – за підсумками четвертого кварталу 2020-го.