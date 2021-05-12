Tesla придумала, як змусити водіїв пристібати ремені безпеки

Для того, щоб змусити водіїв пристібатися, Tesla розробила спеціальну систему

Tesla отримала патент на нову розробку, яка унеможливить поїздки з непристебнутим ременем безпеки. Система під назвою Improper seatbelt usage detection ( «Виявлення неналежного використання ременя безпеки»), або ISUD, не дозволить автомобілю рушать з місця, якщо зафіксує некоректне використання ременя.

Tesla подала заявку на патент ще в 2019 році, але отримала його тільки зараз. За дивним збігом, видача документа збіглася з низкою інцидентів і розслідувань, пов'язаних з безпекою електрокарів.

У минулому році в мережі з'явилося відео, на якому блогер спочатку вдав, що спить за кермом Tesla, а потім і зовсім приліг на задньому сидінні, накрившись ковдрою. Автопілот електрокара цьому значення не надав і продовжив рухатися з порожнім водійським сидінням.

Однак особливої гостроти проблема набула в квітні нинішнього року внаслідок фатальної аварії, під час якої за кермом «Тесли», що розбилася, нікого не було. Після дивного ДТП експерти Consumer Reports провели експеримент і змогли довести, що автомобіль нескладно «обдурити» і змусити їхати без водія.

Система ISUD покликана усунути ці недоліки. Вона покладається на дані з датчиків, вбудованих в сидіння і сам ремінь безпеки. Якщо ISUD виявить, що ремінь пристебнутий неправильно, вона відобразить відповідне повідомлення на екрані мультимедійної системи, надішле повідомлення на телефон власника або включить звуковий сигнал. При цьому електрокар не зрушиться в місця.

Коли система буде впроваджена в майбутні автомобілі Tesla, поки невідомо.

Раніше американський блогер звинуватив Tesla у маніпуляціях з характеристиками. Детально про це ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.