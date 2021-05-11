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    «Теслу» звинуватили у маніпуляціях з характеристиками електромобілів

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    Tesla Model S Plaid - «Теслу» звинуватили у маніпуляціях з характеристиками електромобілів
    Tesla Model S Plaid
    Фото з відкритих джерел

    Виявилося, що Tesla використовує не цілком коректну методику вимірювання розгону

    Американські блогери звинуватили Tesla в махінаціях з динамічними характеристиками. Виявилося, що Tesla застосовує різні методики розрахунку часу розгону до 60 миль на годину.

    Динаміку базових моделей заміряють традиційним способом зі стартом з місця. А топ-версії тестують по інший методології.

    Маніпуляції з вимірюваннями, які можуть ввести покупця в оману, виявив оглядач YouTube-каналу Engineering Explained. Блогер відкрив офіційний сайт Tesla і показав на прикладі оновленої Model S, що час розгону до 60 миль на годину (96,6 км/г) базової версії зазначено без зірочки. А для топ-версій Plaid і Plaid + цей же показник маркується зірочкою.

    Нижче дрібним шрифтом зазначено, що час розгону найпродуктивніших Model S розраховується не з місця, а з того моменту, коли автомобіль проїде один фут – 30,5 сантиметра.

    За оцінкою Engineering Explained, проїхавши один фут електромобіль розганяється приблизно до 6 миль на годину. Тобто за фактом швидше двох секунд оновлена Tesla Model S не розганятимуть з 0 до 60, а з 6 до 60 миль на годину.

    Очевидно, що в обох випадках розгін з місця до 60 миль на годину буде займати більше двох секунд, а показник 1,99 секунди - не більше ніж маркетинговий хід.

    Методика вимірів розгінної динаміки «накатом» не нова. Але зазвичай автовиробники використовують для всіх модифікацій єдиний спосіб вимірювань, причому методологію не приховують.

    Претензія до Tesla полягає в тому, що для різних версій застосовуються різні методики вимірів, причому на головній сторінці про ці «нюанси» ані слова. У покупців електромобілів може скластися враження, що розрив в динамічних характеристиках між базовою версією і топ-версією більше, ніж є насправді.

    Теги: Електромобілі Tesla
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