Збитки на 24,3 млн грн. Директора торгової біржі судитимуть за зловживання

Директор торгової біржі завдав збитків державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора торгової біржі, який, зловживаючи своїми повноваженнями в інтересах третіх осіб, спричинив державі збитків на 24,3 млн гривень (ч. 2 ст. 364-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Facebook

«У ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2019 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб проведено аукціон з продажу пулу активів юридичних осіб, що перебувають на балансі чотирьох неплатоспроможних банків. Однак переможець торгів не виконав взятих на себе зобов’язань, не перерахував кошти за придбаний лот та, як наслідок, договір купівлі-продажу активів (майна) не уклав», – йдеться в повідомленні.

Зважаючи на те, що службовими особами торгової біржі допущено до участі в аукціоні учасника без сплати гарантійного внеску та надання банківської гарантії, кошти на забезпечення виконання зобов’язань не перераховано, чим завдано збитків державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 24,3 млн гривень.

«Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань НП України та Головного оперативного управління ДБР», – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, чиновники придумали, як заробити на землях Мін'юсту та завдали державі збитків на 24 млн грн.