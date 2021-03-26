Прокуратура оголосила підозру екскомандувачу ВМС, який склав присягу на вірність окупантам

У 2014 році командувач ВМС України Денис Березовський склав присягу на вірність окупантам

Генпрокуратура оголосила підозру контр-адміралу, заступнику командувача Чорноморського флоту збройних сил РФ. Його підозрюють у підбурюванні українських військових до держзради під час окупації Криму. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Також його підозрюють у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до вчинення державної зради та пособництві у веденні агресивної війни.

За даними слідства, з 20 по 25 березня 2014 року під час активної фази окупації Криму російський військовий підбурював українських бійців до вчинення державної зради.

Він пропонував їм перейти на бік ворога в період збройного конфлікту, підняти зарплати та допомогти з кар'єрою. У разі відмови він погрожував насильством зі сторони російських військових.

Окрім того, заступник командувача флоту проводив «допити» захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті ЧФ РФ, підбурюючи їх до державної зради.

Офіс не називає прізвище чиновника, але відомо, що на початку березня 2014 року командувач ВМС України Денис Березовський склав присягу на вірність окупантам.

Березовський грошима переманював офіцерів на сторону Росії

Після цього Березовський увірвався у штаб Військово-морських сил України в Севастополі і вимагав від керівного складу перейти на сторону Росії. Він навіть пропонував офіцерам гроші за зраду.

Пізніше того ж місяця окупанти призначили Березовського заступником командувача чорноморського флоту РФ.