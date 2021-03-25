Прокуратура повідомила про підозру нардепу М’ялику

Віктор М'ялик з групи «За майбутнє» не сплатив державі майже 100 млн податків

Справа стосується ухиляння від сплати податків

Народному депутату України повідомили про підозру за ухилення від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень. Правоохоронці підозрюють, що він займався підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в Facebook.

За інформацією ЗМІ, мова йде про народного депутата з групи «За майбутнє» Віктора М’ялика.

«Слідством встановлено, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка на Київщині багатоквартирних житлових будинків задля отримання прибутку від подальшого продажу квартир та нежитлових приміщень в них. При цьому реєстрації в якості суб’єкта господарської діяльності у формі фізичної особи-підприємця чи юридичної особи не здійснив», – повідомила генпрокурорка.

Слідство встановило, що після завершення зведення будинків, нардеп зареєстрував на себе право власності на 1221 об’єкт нерухомого майна в них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним через довіреність особа продавала нерухомість та передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій.

Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%.

«Попередньо, за даними експертизи, таким чином народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн», – повідомила Венедіктова.