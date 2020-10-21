Збройні сили отримають новий міномет замість «Молота»



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Міноборони виведе з експлуатації проблемні міномети «Молот»

Нова модель проходить останні стадії випробувань

Збройні сили України отримають оновлену модель міномета замість проблемного міномета «Молот», при використанні якого загинули і були поранені військовослужбовці.

Про це в середу, 21 жовтня, заявив заступник генерального директора держконцерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм.

За його словами, міномет розроблений на заводі «Маяк» і модернізований з урахуванням негативного досвіду використання міномета «Молот».

Зараз нова модель проходить останні стадії випробувань, на озброєння вона почне надходити або в кінці поточного року, або вже на початку наступного.

Найєм заявив, що документація на новий міномет була вкрадена приватною компанією, яка теж намагалася поставити його на озброєння ЗСУ.

«Будемо чекати, як буде вирішувати ситуацію Міноборони. Сподіваюся, наступного року вже поставимо ці міномети в держоборонзамовлення», - сказав він.

Як повідомлялося раніше, командування Збройних сил України наприкінці серпня припинило використання мінометів М120-15 «Молот». Таке рішення прийнято на підставі аналізу наявного негативного досвіду закупівлі і використання цих мінометів.

Нагадаємо, 6 липня 2018 року у результаті розриву міномета «Молот» під час бригадних тактичних навчань на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на Рівненському полігоні.

Також військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномета «Молот» на території Донецької області, який стався 23 вересня.