Команда «Укроборонпрому» планує розділити його на два холдинги



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Підприємства-учасники Укроборонпрому, які виготовляють озброєння та військову техніку, увійдуть до оборонного холдингу

Концерн перетворять на два холдинги – оборонних технологій та аерокосмічний

Команда державного концерну «Укроборонпром» підготувала стратегію його трансформації, де передбачено створення двох холдингів – оборонних технологій та аерокосмічного. Про це повідомляє пресслужба концерну з посиланням на інформацію першого заступника гендиректора Укроборонпрому Романа Бондаря.

Зазначається, що стратегію ліквідації концерну та створення двох холдингів має затвердити наглядова рада «Укроборонпрому».

«Документ описує процес трансформації державного концерну, а також цільову модель нової оборонної холдингової компанії з функціями фінансового та корпоративного центру з управління галузевими об’єднаннями. Після презентації міністерству його фіналізували для затвердження наглядовою радою Укроборонпрому», – йдеться в повідомленні.

Згідно зі стратегією, холдинги оборонних технологій та аерокосмічний будуть виконуватимуть роль корпоративних центрів та реалізовуватимуть політику власності для галузевих науково-виробничих об’єднань, що будуть створені після корпоратизації.

Як зазначається, підприємства-учасники Укроборонпрому, які виготовляють озброєння та військову техніку, увійдуть до оборонного холдингу, низка авіабудівних підприємств відійдуть до аерокосмічного. Крім того, у складі оборонного холдингу будуть створені шість галузевих субхолдингів та увійдуть спецекспортери.

«З боку міністерства з питань стратегічних галузей промисловості є питання, щодо ролі спецекспортерів – чи повинні вони увійти в оборонний холдинг? Ми вважаємо, що так, тому що спецекспортери невід’ємно пов’язані в існуючій бізнес моделі з підприємствами. Вони часто діють, як «казначейські центри». Тому на перехідний період мають залишитись та виконувати ці функції до створення торгових домів на галузевих холдингах. Для захисту цієї позиції ми підготували аргументи», – повідомив перший заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Роман Бондар.

За словами першого заступника гендиректора «Укроборонпрому», оборонний холдинг стане платформою для розвитку державно-приватного співробітництва.

В Укроборонпромі також нагадали, що реформа оборонних підприємств, розпочата новою командою Укроборонпрому, передбачає їх корпоратизацію та об’єднання у державні холдингові компанії за галузевим принципом, а також поступове запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління. Мета цих перетворень – залучення іноземних інвестицій в оборонну галузь.

Зазначається, що для реалізації зазначених перетворень необхідно докорінно змінити законодавче поле, яке регулює роботу концерну та державних підприємств оборонної галузі, а також провести їх фінансове оздоровлення. Для цього в парламенті зареєстровано законопроєкт №3822, який визначає процедуру перетворення державних оборонних підприємств на акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю; запроваджує нову модель корпоративного управління на основі міжнародних стандартів та конкретні механізми покращення роботи оборонних підприємств-учасників концерну.

Як повідомлялося, 6 жовтня президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну «Укроборонпром».

Виконувачем обов’язків гендиректора «Укроборонпрому» було призначено Ігоря Фоменка.

Нагадаємо, що 10 вересня, генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

ЗМІ про роботу Абромавічуса в Укроборонпромі: падіння виробництва, масові звільнення і нові борги.

Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» готовий до ліквідації.

Крім того, гендиректор «Укроборонпрому» Абромавичус натякнув на відставку ще 29 липня.

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