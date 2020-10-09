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    Ракети «Оскол» пройшли успішне випробування: армія отримає боєприпаси достроково

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    <span>Випробування реактивних снарядів РС-80 в Україні</span> - Ракети «Оскол» пройшли успішне випробування: армія отримає боєприпаси достроково
    Випробування реактивних снарядів РС-80 в Україні

    Виробник очікує збільшення державного замовлення на РС-80

    В Україні завершили випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80 («Оскол»), виготовлених для потреб Міністерства оборони України. Вироби готові достроково передати армії.

    Про це повідомляє пресслужба держконцерну «Укроборонпром».

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    «Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам і високим стандартам якості. Вироби готові до дострокової передачі замовнику», - наголошується у повідомленні.

    Компанія очікує збільшення державного замовлення на даний перспективний вид боєприпасів.

    Ця ракета призначена для поразки броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.

    Відзначається, що «Оскол» може застосовуватися не тільки для комплектації авіації, але і в складі озброєння перспективних наземних платформ, а також на десантно-штурмових катерах.

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