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    Українські військові отримали партію відновлених бойових машин піхоти

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    У процесі ремонту фахівці заводу відновили боєздатність усіх систем та агрегатів бойових машин піхоти - Українські військові отримали партію відновлених бойових машин піхоти
    У процесі ремонту фахівці заводу відновили боєздатність усіх систем та агрегатів бойових машин піхоти

    Бойові машини піхоти БМП-2 передали військовим до Дня захисника України

    Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» передав військовим чергову партію відновлених бойових машин БМП-2, що пройшли ремонт в рамках держзамовлення. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

    «Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», передав замовнику чергову партію відновлених бойових машин піхоти БМП-2, які пройшли регламентний ремонт в рамках державного оборонного замовлення», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що напередодні Дня захисника України бойові машини передали нашим військовим.

    «У процесі ремонту фахівці заводу відновили боєздатність усіх систем та агрегатів бойових машин піхоти, що підтверджено циклом заводських та приймально-здавальних випробувань», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на початку жовтня українські військові отримали модернізовані «Булати».

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