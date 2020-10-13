Українські військові отримали партію відновлених бойових машин піхоти
Бойові машини піхоти БМП-2 передали військовим до Дня захисника України
Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» передав військовим чергову партію відновлених бойових машин БМП-2, що пройшли ремонт в рамках держзамовлення. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
«Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», передав замовнику чергову партію відновлених бойових машин піхоти БМП-2, які пройшли регламентний ремонт в рамках державного оборонного замовлення», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що напередодні Дня захисника України бойові машини передали нашим військовим.
«У процесі ремонту фахівці заводу відновили боєздатність усіх систем та агрегатів бойових машин піхоти, що підтверджено циклом заводських та приймально-здавальних випробувань», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку жовтня українські військові отримали модернізовані «Булати».