Міноборони виведе з експлуатації проблемні міномети «Молот»



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Раніше міномети «Молот» неодноразово вибухали під час використання

У відомстві врахували негативний досвід закупівлі «Молотів»

Міністерство оборони України вирішило повністю вивести з експлуатації міномети українського виробництва «Молот» калібру 120 мм.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Раніше ці міномети неодноразово вибухали під час використання, внаслідок чого гинули та діставали поранення військовослужбовці Збройних сил.

У відомстві запевнили, що врахували негативний досвід закупівлі «Молотів», вивчили стан наявних розробок нових зразків мінометів та закуповують їх після повного комплексу випробувань.

У Міноборони також зауважили, що з початку лютого 2020 року випробовують інший міномет калібру 120 мм, який розробили в рамках виконання дослідно-конструкторської роботи УПІК-120. Випробування планують закінчити до кінця року.

Нагадаємо, 6 липня 2018 року у результаті розриву міномета «Молот» під час бригадних тактичних навчань на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на Рівненському полігоні.

Також військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномета «Молот» на території Донецької області, який стався 23 вересня.