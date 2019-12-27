Збройні сили України отримали партію броньованих медичних машин



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Броньовані медичні машини МТ-ЛБ-С

Виробництво медичних машин відбувається в рамках державного оборонного замовлення

Збройні сили України отримали партію броньованих медичних машин МТ-ЛБ-С. Про це повідомляє «Український мілітарний портал».

Зазначається, що машини підготувала українська науково-виробнича компанія «ВК Система». Вони створені на базі радянських машин МТ-ЛБ.

«Виробництво медичних МТ-ЛБ-С відбувається в рамках державного оборонного замовлення на 2015-2019 роки... В кормовій частині машини встановлена лебідка з електроприводом, тросом якої можна витягувати поранених і постраждалих з важкодоступних зон або тих, які під вогнем», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом 2016-2017 років було закуплено 30 одиниць МТ-ЛБ-З, всього ж контрактом передбачено придбання для потреб української армії 120 медичних машин.

До слова, українські зброярі створюють нові реактивні снаряди.