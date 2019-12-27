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    Українські зброярі створюють нові реактивні снаряди

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    <p>КБ Південне розробляє нові реактивні снаряди</p> - Українські зброярі створюють нові реактивні снаряди

    КБ Південне розробляє нові реактивні снаряди

    В Україні вже почалися випробування реактивних снарядів системи залпового вогню Тайфун-1

    У конструкторському бюро Південне заявили про успішні вогневі випробування маршових двигунів, а також про початок дослідницьких випробувальних пусків тактичних ракет, які знаходяться на озброєнні ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба бюро у Facebook у п'ятницю, 27 грудня.

    «У кооперації із суміжними підприємствами розроблено універсальний вимірювальний модуль і модернізований мобільний вимірювальний пункт. Це забезпечить телеметричні і траєкторні вимірювання під час льотних випробувань усіх видів реактивних снарядів. Зараз опрацьовується можливість модернізації зенітних комплексів, а також створення сучасних вітчизняних зразків», - сказано в повідомленні.

    Також повідомляється, що у 2019 році розпочато випробування реактивних снарядів системи залпового вогню Тайфун-1.

    «На базі Тайфун-1 проводяться роботи зі створення керованого снаряда Тайфун-1М, а також модернізованих версій принципово нових реактивних систем залпового вогню Тайфун-2 і Тайфун-4», - зазначили в КБ.

    У Південному також додали, що триває наземне експериментальне відпрацювання вузлів і систем вітчизняного оперативно-тактичного комплексу Сапсан, його самохідної пускової установки. Ведеться відпрацювання автономної системи управління з використанням програмного забезпечення власної розробки.

    Новим напрямком робіт для КБ Південне стало створення засобів боротьби з безпілотними літальними апаратами. У цьому році вдало проведено комплексні випробування.

    «Тривають проектні роботи зі створення надзвукової крилатої ракети класу «поверхня-поверхня», надзвукової авіаційної керованої ракети класу «повітря-поверхня» Блискавка і крилатої ракети з дорозгінним ступенем, яка з'єднає переваги надзвукових і дозвукових ракет», - підсумували в бюро.

     

    ЗСУ зброя військова техніка Україна
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