Збройними силами Словенії буде командувати жінка



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Фото: Reuters

У березні цього року Ерменц була призначена заступником начальника Генерального штабу ЗС Словенії

У Словенії призначили генерал-майора Аленку Ерменц керівником Генерального штабу Збройних сил країни.

Таким чином Ерменц стала єдиною жінкою, яка керує армією держави-члена НАТО, повідомляє Reuters.

28 листопада Ерменц переймає повноваження у свого попередника Алана Гедера. Її призначення відбудеться після зміни уряду у вересні, коли прем'єр-міністр Мар'ян Шарец прийшов до влади після чергових загальних виборів.

Зазначається, що Ерменц перебуває на службі в армії з 1991 року, коли Словенія оголосила незалежність від Югославії. Навчалася у Королівському коледжі оборонних досліджень та Королівському коледжі у Лондоні.

У березні цього року Ерменц була призначена заступником начальника Генерального штабу.

Джерело: Європейська правда