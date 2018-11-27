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    Збройними силами Словенії буде командувати жінка

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    Збройними силами Словенії буде командувати жінка
    Фото: Reuters

    У березні цього року Ерменц була призначена заступником начальника Генерального штабу ЗС Словенії

    У Словенії призначили генерал-майора Аленку Ерменц керівником Генерального штабу Збройних сил країни.

    Таким чином Ерменц стала єдиною жінкою, яка керує армією держави-члена НАТО, повідомляє Reuters.

    28 листопада Ерменц переймає повноваження у свого попередника Алана Гедера. Її призначення відбудеться після зміни уряду у вересні, коли прем'єр-міністр Мар'ян Шарец прийшов до влади після чергових загальних виборів.

    Зазначається, що Ерменц перебуває на службі в армії з 1991 року, коли Словенія оголосила незалежність від Югославії. Навчалася у Королівському коледжі оборонних досліджень та Королівському коледжі у Лондоні.

    У березні цього року Ерменц була призначена заступником начальника Генерального штабу.

    Джерело: Європейська правда

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