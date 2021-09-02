Лосось і труфелі під «Хуторянку». Як влада вітала Софію Ротару і скільки це коштувало?

Вечірка для обраних, що вшанували «Національних легенд», обійшлась платникам податків 7 млн грн

«Главком» продовжує розповідати про вартісні іміджові проєкти Банкової, які були приурочені до Дня Незалежності. Цього разу мова про закриту вечірку на території Маріїнського палацу. Вона пройшла 23 серпня і була організована у форматі концерту-afterparty після урочистого нагородження видатних діячів, удостоєних новою відзнакою «Національна легенда України». Нагадаємо, передодні Дня Незалежності президент Володимир Зеленський заснував цю нагороду і запропонував відзначати нею легендарних особистостей нашої держави.

Увечері 23 серпня кілька сотень представників політичної, культурної та спортивної еліти вшановували перших сімох лавреатів «Національної легенди»:

композитора, народного артиста України, Героя України Мирослава Скорика (посмертно),

заслуженого майстра спорту, заслуженого тренера України Олега Блохіна,

генерального директора – художнього керівника Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, народного артиста України, Героя України Мирослава Вантуха,

живописця, народного художника України Івана Марчука,

артистку балету, балетмейстерку, народну артистку України Олену Потапову,

поета-пісняра, драматурга, сценариста, народного артиста України, Героя України Юрія Рибчинського,

співачку, народну артистку України, Героя України Софію Ротару.

Глава держави під час урочистого концерту на честь лавреатів «Національної легенди»

Апофеозом свята стало виконання Народною артисткою України Іриною Білик російськомовної пісні «Лаванда» для Софії Ротару. Ще одну російськомовну пісню Ротару «Хуторянка» виконала співачка Аліна Паш.

Далі кілька слів про гроші на організацію «Національної легенди України». 6,7 млн грн направлено на розроблення та реалізацію креативної комунікаційної кампанії та концепції заходу, які без тендера отримало ПП «Івент агенція «ЛМ продакшн». З них більше половини грошей пішло на створення міні-фільмів (1,69 млн грн), відеодекорації (0,80 млн грн) та інсталяції (0,44 млн грн).

До заходу долучили підприємця Володимира Кошового з Київщини, який за 1,76 млн грн зробив декораційне оформлення. Серед його послуг найдорожчим виявилося декорування сцени – 973,3 тис. грн і монтування та демонтування декораційних елементів – 276 тис. грн. Найдешевшими – оформлення гостьової зони заходу – 7,7 тис. грн і декорування трибуни – 8,7 тис. грн.

За частування гостей на «Національній легенді» відповідало держпідприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс». Гостей поїли чаєм і кавою – відповідно порція за 25 грн і 36 грн; столи сервірували лососем з копченим сиром (порція 35 грам обійшлася 48 грн), прошутто з грушею (48 грн порція), фісташковим трюфелем (43 грн штука) тощо.

Із напоїв – пропонували 150 грам ігристого брюту Shabo Classic за 68 грн і воду «Крайня» (у склі) за 35 грн – 330 грам.

«Коронними» стравами за ціною вийшли ланчбокси для окремих гостей цього заходу. Приміром, ланч бокс для виконавців, які розважали гостей, затягнув на 1,25 тис. грн. Всього таких наборів було 28. А серед артистів, яким вони призначались були також Сергій Бабкін, Таяна, Джамала, Тіна Кароль та інші.

У рази дешевшими виявилися ланч бокси для 120 хористів. Наповнення одного набору вартувало 180 грн.

До речі, коштовними стравами на святкових концертах до Дня Незалежності годували не лише на території Маріїнського палацу. На ще одному святковому фестивалі-концерті «Ковчег Україна», який відгримів 22 серпня на Михайлівській площі і вартував 14,5 млн грн, подавали м’ясну нарізку за 848 грн (порція), овочеву нарізку – 742 грн і фруктову нарізку – 530 грн. При цьому підрядник чомусь не розкрив секрету, який асортимент продуктів використовував у такому вартісному меню.

Також пів мільйона гривень у рамках «Ковчегу» розкинули на дводенний гонорар стилістки (120 тис. грн) і оренду костюмів для співаків. Наприклад, наряд артистки Аліни Паш вийшов у кілька разів дорожчим, аніж одягнули сімох виконавців музичного колективу «Хорея Козацька» – 8,4 тис. грн проти 1,1 тис. грн за один день прокату.

До речі, суттєво нижчою виявилася оренда костюма для лідера гурту «Океан Ельзи» і екснардепа Святослава Вакарчука – лише 2,6 тис. грн за день.

Віталій Тараненко, «Главком»