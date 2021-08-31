Організатори саміту «Кримська платформа» витратили на сувенірну продукцію мільйони гривень державних коштів

Сувенірна продукція для «Кримської платфоми» коштувала державі декілька мільйонів гривень. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «За кулісами «Кримської платформи». Навіщо організатори купували ароматичні свічки по 1 тис. грн?».

Так, фізична-особа підприємець Наталія Каменська отримала за сувеніри до міжнародного саміту «Кримська платформа» від державного підприємства «Державна театрально-видовищна агенція» 965 тис. грн. Держпідприємство придбало у Каменської 250 ароматизованих свічок по 820-900 грн за штуку, 100 брошок ручної роботи на 230 тис. грн (2,3 тис. грн за штуку) та 200 запонок ручної роботи на суму 520 тис. грн.

Автор статті повідомляє, що Каменська була не єдиною, хто непогано заробив на «Кримській платформі». Зокрема, як свідчить сайт ProZorro, підприємиці Ірина Ляховенко та Ірина Оліярник поставили 100 жіночих хусток зі штучного шовку та 100 чоловічих хусток із натурального шовку відповідно. При цьому перша отримала в підсумку 108,6 тис. грн., а друга 42 тис. грн.

ФОПи «Іван Гринчук» та «Юлія Савостіна» також постачали сувенірну продукцію для визначної події. Перший, зокрема, продав 1 тис. брендованих блокнотів загальною вартістю 48 тис. грн, 2 тис. сувенірних ручок Schneider (50 тис. грн), 1 тис. пакетів із логотипом Кримської платформи (48,6 тис. грн), 600 бейдж-слайдерів зі стрічкою (48 тис. грн) і 200 рамок для картин (20 тис. грн). Загалом виручка підприємця склала 214,6 тис. грн.

Юлія Савостіна заробила 147,7 тис. грн. Її ФОП надрукував 800 кольорових листівок розміром 115х170 мм (63,2 тис. грн), виготовив 500 сувенірних значків, запакувавши їх у крафтові конверти (45,5 тис. грн) і 300 сувенірних упаковок для кави з логотипом заходу (39 тис. грн).

Нагадаємо, «Главком» завчасно надіслав інформаційний запит до Міністерство культури та інформаційної політики з питанням, за яким принципом замовник «Державна театрально-видовищна агенція» здійснював відбір переможців для організації і проведення «Кримської платформи» і скільки бюджет них грошей це коштувало. Однак на момент публікації статті відповідь не надійшла.

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