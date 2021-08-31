Запонки, свічки та брошки. Чим прикрашали «Кримську платформу» і скільки це коштувало?

Учасники «Кримської платформи» повезли додому хустинки по тисячі гривень та запонки по сто доларів

27 серпня Державна театрально-видовищна агенція провела кілька фінансових операцій на майже 2 млн грн. Половину з цих бюджетних грошей (965 тис. грн) одержала фізична-особа підприємець Наталія Каменська за сувенірну продукцію для «Кримської платформи». Цей міжнародний саміт відбувся у переддень святкування 30-річчя Незалежності України.

Асортимент «сувенірки» був невибагливим, але товар купувався за досить «кусючими» цінами. Приміром, держпідприємство придбало у Каменської 250 ароматизованих свічок по 820-900 грн за штуку. За 100 брошок ручної роботи довелося викласти 230 тис. грн (2,3 тис. грн за штуку). Ще 200 запонок ручної роботи разом затягнули на 520 тис. грн.

Дані з ProZorro. (Для перегляду натисніть на зображення)

Подібні «приємні дрібнички» вершина витрат, здійснених з нагоди останніх подій – міжнародного саміту, присвяченого проблемі деокупації Криму, та святкових заходів до ювілейного Дня Незалежності. Як підрахували аналітики, загалом на святкування влада спрямувала близько 200 млн грн. Приміром, рік тому такі витрати становили лише 4 млн грн, а в 2019 році – 10 млн грн.

Саміт «Кримської платформи», де за участю делегатів із майже п’яти десятків країн оголосили важливу декларацію щодо деокупації українського півострова, місцями нагадував сувенірну лавку. Як свідчать дані системи ProZorro, під знаменами цього символічного заходу добре заробили ще дві підприємниці – Ірина Ляховенко та Ірина Оліярник. Перша поставила 100 жіночих хусток зі штучного шовку приблизно по 1 тис. грн за штуку, що в підсумку вийшло 108,6 тис. грн. Друга отримала 42 тис. грн від продажу 100 чоловічих хусток із натурального шовку.

Дані з ProZorro. (Для перегляду натисніть на зображення)

Дані з ProZorro. (Для перегляду натисніть на зображення)

600 санітайзерів із логотипом «Кримської платформи» поставив ФОП «Іван Волошко». Вартість одиниці товару становила 65,72 грн.

Дані з ProZorro. (Для перегляду натисніть на зображення)

Також на визначній для країни події заробили ФОПи «Іван Гринчук» та «Юлія Савостіна». Іван Іванович, зокрема, продав 1 тис. брендованих блокнотів загальною вартістю 48 тис. грн, 2 тис. сувенірних ручок Schneider (50 тис. грн), 1 тис. пакетів із логотипом Кримської платформи (48,6 тис. грн), 600 бейдж-слайдерів зі стрічкою (48 тис. грн) і 200 рамок для картин (20 тис. грн). Всього підприємця виручка склала 214,6 тис. грн.

Дані з ProZorro. (Для перегляду натисніть на зображення)

Юлія Савостіна заробила 147,7 тис. грн. Її ФОП надрукував 800 кольорових листівок розміром 115х170 мм (63,2 тис. грн), виготовив 500 сувенірних значків, запакувавши їх у крафтові конверти (45,5 тис. грн) і 300 сувенірних упаковок для кави з логотипом заходу (39 тис. грн).

Дані з ProZorro. (Для перегляду натисніть на зображення)

Символізм «Кримській платформи» забезпечили кримськотатарська співачка, переможниця Євробачення Джамала і Заслужений майстер народної творчості України, виходець із Сімферополя Рустем Скибін. Так, за єдину пісню, виконаною Джамалою, як повідомляв «Главком», Державна театрально-видовищна агенція заплатила 337,4 тис. грн.

Джамала виступила на Кримській платформі за 10 тис. євро. Фото з сайту президента

Роман Скибін продав 200 наборів для традиційного кримськотатарського кавування загальною вартістю 345 тис. грн. Це ручна робота майстра, яка складалася з коробки, двох чашок і двох блюдець, одного мідного джезва (посудини для приготування кави) і однієї мідної ложки. Такий набір вартував 2,5 тис. грн.

Дані з ProZorro. (Для перегляду натисніть на зображення)

Як ви вже зрозуміли, фінансовим і матеріальним забезпеченням «Кримської платформи» займалось Державна театрально-видовищна агенція. Єдиним засновником цього підприємства у реєстрах записано міністерство культури та інформаційної політики. «Главком» завчасно надіслав інформаційний запит до профільного міністерства з питанням, за яким принципом замовник «Державна театрально-видовищна агенція» здійснював відбір переможців для організації і проведення «Кримської платформи» і скільки на все це витрачено бюджетних грошей. Однак на момент публікації відповідь так і не надійшла.

Віталій Тараненко, «Главком»