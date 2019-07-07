Зеленський зізнався, що не знає про зв’язки майбутнього глави Одещини із сепаратистами



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Президент Володимир Зеленський зізнався, що не знає про зв'язки Андрія Андрейчикова, який може стати очільником Одещини, з проросійською партією «Родіна» і депутатом-втікачем Ігорем Марковим

Президент пообіцяв, що глава Одеської ОДА з’явиться через тиждень

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий глава Одеської ОДА буде призначений через тиждень. Про це він сказав в Одесі, відповідаючи на запитання журналістів.

Окрім того він зізнався, що не володіє інформацією про те, що кандидат на посаду губернатора Андрій Андрейчиков має зв’язки із сепаратистами, зокрема із головою партії «Родіна», втікачем Ігорем Марковим.

«Немає ніяких зв'язків. Давайте мені докази. Не знаю про це нічого», - сказав він.

Як повідомляв «Главком» раніше, 26 червня уряд погодив перші призначення глав облдержадміністрацій. Рішення було ухвалено на засіданні Кабміну.Таким чином главою Одеської області має стати Андрій Андрейчиков.

Громадськість критично сприйняла кандидатуру Андрейчикова на очільника області. В Одесі відбулася акція протесту проти його призначення.

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