Зеленський чотири рази ховався від армії - ЗМІ



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Кандидат у президенти Володимир Зеленський ухилявся від армії

До армії Зеленський не потрапив, хоча придатний до проходження служби

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський 4 рази ухилявся від служби в армії.

Відповідна інформація з'явилась у розпорядженні телеканалу «Прямий».

Повістку телеканал показав у ефірі 5 квітня. На початку воєнних дій на сході шоумену надіслали повістки тричі. Зокрема, 18 квітня, 23 червня та 15 серпня у 2014 році, а також одну повістку 10 травня у 2015 році.

За даними телеканалу, до армії Зеленський не потрапив, хоча придатний до проходження служби.

Зазначається, що кандидат у президенти перебуває на військовому обліку у Металургійно-Довгинцівському об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі.

До слова, раніше Зеленський заявив, що для повернення Донбасу і Криму Україна має припинити стріляти.

Нагадаємо, в п’ятницю, 5 квітня Володимир Зеленський здав аналізи в приватній клініці Eurolab. Відбором крові у нього займався лікар, який знімався в «Сватах» та кулінарному шоу.

Mercedes-Benz, на якому приїхав Володимир Зеленський, в 2017 році належав Ігорю Коломойському.