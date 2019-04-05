  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський чотири рази ховався від армії - ЗМІ

    • Розсилка
    Кандидат у президенти Володимир Зеленський ухилявся від армії&nbsp; - Зеленський чотири рази ховався від армії - ЗМІ
    Кандидат у президенти Володимир Зеленський ухилявся від армії 

    До армії Зеленський не потрапив, хоча придатний до проходження служби

    Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський 4 рази ухилявся від служби в армії.

    Відповідна інформація з'явилась у розпорядженні телеканалу «Прямий».

    Читайте також

    Повістку телеканал показав у ефірі 5 квітня. На початку воєнних дій на сході шоумену надіслали повістки тричі. Зокрема, 18 квітня, 23 червня та 15 серпня у 2014 році, а також одну повістку 10 травня у 2015 році.

    За даними телеканалу, до армії Зеленський не потрапив, хоча придатний до проходження служби. 

    Зазначається, що кандидат у президенти перебуває на військовому обліку у Металургійно-Довгинцівському об'єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі.

    im-d3yxu8-xsaahjmy

    До слова, раніше Зеленський заявив, що для повернення Донбасу і Криму Україна має припинити стріляти.

    Нагадаємо, в п’ятницю, 5 квітня Володимир Зеленський здав аналізи в приватній клініці Eurolab. Відбором крові у нього займався лікар, який знімався в «Сватах» та кулінарному шоу.

    Mercedes-Benz, на якому приїхав Володимир Зеленський, в 2017 році належав Ігорю Коломойському

    Читайте також
    вибори армія Володимир Зеленський Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ