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    Політика

    Саакашвілі підтвердив, що Порошенко керує країною на тверезу голову

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    Саакашвілі підтвердив, що Порошенко керує країною на тверезу голову

    Міхеїл Саакашвілі вважає, що аналізи чинного президента не покажуть алкоголь

    Колишній президент Грузії і голова Одеської ОГА Міхеїл Саакашвілі заявив, що президент України Петро Порошенко – не алкоголік і свої вчинки робить свідомо. Про це він написав в Facebook після сьогоднішньої здачі аналізів Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

    «Я давно знаю Петра Порошенка і можу засвідчити, що він точно не алкоголік», – написав він.

    При цьому він відмітив, що «проблема в тому, що це він на свою тверезу голову довів країну до ручки, а медицина поки не придумала тест на шахрайство та неефективність управління».

    «Це перевіряється життям і, на жаль, мало хто проходить цю перевірку успішно», – додав Саакашвілі.

    Нагадаємо, в п’ятницю, 5 квітня Володимир Зеленський здав аналізи в приватній клініці Eurolab. Відбором крові у нього займався лікар, який знімався в «Сватах» та кулінарному шоу. Порошенко здавав аналізи в НСК «Олімпійському» чотирьом медустановам, перші експрес-тести показали, що в крові президента психоактивних речовин немає.

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