Ноу-хау від Зеленського: для повернення Донбасу і Криму Україна має припинити стріляти

Володимир Зеленський

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Не до жартів, як би смішно і недолуго це не виглядало. Виявляється, для повернення Донбасу і Криму влада має спершу припинити стріляти! Та невже?! Я би радив невігласу попросити зробити йому цікаву підбірку - скільки разів оголошували перемир‘я, ми припиняли стріляти, а нам, одразу після домовленостей, насипали і насипали по повній. Спочатку наші стискали зуби, ховали загиблих і вивозили поранених, але й далі не стріляли. Тримали слово. Допомогло? Тому зараз при кожному порушеному «перемир‘ї» ми даємо відповідь. Бо припинити стріляти - програти, адже з боку російських терористів стрілятимуть, поки не знищать Україну. Цього Зеленській в силу свого російського менталітету зрозуміти і прийняти не годен.



Далі, Мінські перемовини. Виявляється, на робочі групи має їздити президент. Серйозно?! Глава держави за столом з посланцями терористів?! Може прямо вже запропонувати визнати «республіки» суб‘єктами? Цього Зеленський теж не розуміє, бо дипломатія йому, певно, ввижається тільки в огидних жартах про Україну, яка бере з усіх боків, як порноакторка.

Про те, що він ще раз, фактично, підтвердив відсутність команди - і казати нічого. Навіть п’ятьох назвати не може. Це свідчить про несамостійність. Всіх, кого треба, йому призначать спонсори - Коломойський і Компанія, які вже мріють про швидке повернення деолігархізованого.



Може я занадто емоційно реагую, але Україна не заслужила такого дна! Після тисяч загиблих обирати президента з менталітетом орди і цинічним олігархом за спиною - перекреслити всі тяжкі здобутки в надскладних умовах. Умови нікуди не дінуться, але при слабкому президенті-невігласі кудись може дітися Україна. Чи ми допустимо це, залежить від кожного з притомних громадян. Розповідати про ці речі треба всім, хто ще здатен чути. Інакше країна в біді.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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