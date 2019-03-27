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    Думки вголос

    Ноу-хау від Зеленського: для повернення Донбасу і Криму Україна має припинити стріляти

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Ноу-хау від Зеленського: для повернення Донбасу і Криму Україна має припинити стріляти
    Володимир Зеленський

    З самого ранку сиджу зі стиснутими кулаками: прислали добрі люди інтерв‘ю Зеленського

    Не до жартів, як би смішно і недолуго це не виглядало. Виявляється, для повернення Донбасу і Криму влада має спершу припинити стріляти! Та невже?! Я би радив невігласу попросити зробити йому цікаву підбірку - скільки разів оголошували перемир‘я, ми припиняли стріляти, а нам, одразу після домовленостей, насипали і насипали по повній. Спочатку наші стискали зуби, ховали загиблих і вивозили поранених, але й далі не стріляли. Тримали слово. Допомогло? Тому зараз при кожному порушеному «перемир‘ї» ми даємо відповідь. Бо припинити стріляти - програти, адже з боку російських терористів стрілятимуть, поки не знищать Україну. Цього Зеленській в силу свого російського менталітету зрозуміти і прийняти не годен. 

    Далі, Мінські перемовини. Виявляється, на робочі групи має їздити президент. Серйозно?! Глава держави за столом з посланцями терористів?! Може прямо вже запропонувати визнати «республіки» суб‘єктами? Цього Зеленський теж не розуміє, бо дипломатія йому, певно, ввижається тільки в огидних жартах про Україну, яка бере з усіх боків, як порноакторка. 

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    Про те, що він ще раз, фактично, підтвердив відсутність команди - і казати нічого. Навіть п’ятьох назвати не може. Це свідчить про несамостійність. Всіх, кого треба, йому призначать спонсори - Коломойський і Компанія, які вже мріють про швидке повернення деолігархізованого. 

    Може я занадто емоційно реагую, але Україна не заслужила такого дна! Після тисяч загиблих обирати президента з менталітетом орди і цинічним олігархом за спиною - перекреслити всі тяжкі здобутки в надскладних умовах. Умови нікуди не дінуться, але при слабкому президенті-невігласі кудись може дітися Україна. Чи ми допустимо це, залежить від кожного з притомних громадян. Розповідати про ці речі треба всім, хто ще здатен чути. Інакше країна в біді.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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