Зеленський просить уряд розібратися із законом про нацспротив

Закон Про Національний опір також вступає в сперечання з законами «Про адміністративні послуги» і «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Йдеться про надання Кабміну права визначати порядок заборони проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій

Президент Володимир Зеленський надіслав листа главі уряду Денису Шмигалю з проханням протягом двох місяців підготувати та внести до Верховної ради зміни до закону про національний опір, щоб привести його у відповідність до Конституції України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як наголошується в повідомленні, при підготовці до другого читання законопроєкту Про Національний опір народні депутати внесли ряд пропозицій.

«Внесення поправок призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України», – наводить ОП цитату з листа Зеленського.

Зокрема, йдеться про надання Кабміну права визначати порядок заборони проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій, а також вилучати у підприємств, організацій і громадян аудіо і відеоапаратуру, мобільні телефони та інші засоби зв'язку.

Крім того, внесені поправки передбачають надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств та організацій у випадках, визначених законом України «Про правовий режим воєнного стану».

Закон Про Національний опір також вступає в сперечання з законами «Про адміністративні послуги» і «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Президент нагадує, що закон про національний опір є важливим для забезпечення обороноздатності країни і вводиться в дію з 1 січня 2022 року.

«Пропоную у двомісячний термін подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до закону... з метою повного узгодження його положень у відповідність з Конституцією України та усунення техніко-юридичних недоліків», – зазначив Зеленський у листі главі уряду.

Нагадаємо, учора стало відомо, що президент Зеленський підписав два закони, які ж сам раніше вніс до парламенту як невідкладні. Це закон про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України.