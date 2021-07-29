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    Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив

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    Володимир Зеленський 29 липня прибув на Житомирщину - привітати військових і оглянути озброєння - Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив
    Володимир Зеленський 29 липня прибув на Житомирщину - привітати військових і оглянути озброєння
    Фото: Укрінформ

    Сьогодні президент бере участь у заходах з нагоди Дня Сил спеціальних операцій

    Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які ж сам раніше вніс до парламенту як невідкладні. Це закон про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України. Підписання відбулося під час виступу глави держави на заходах з нагоди Дня ССО на Житомирщині.

    «Наступним і надзвичайно важливим етапом розвитку ССО має стати реалізація двох нових законів, що були внесені мною до парламенту як невідкладні й ухвалені конституційною більшістю. Це – закони про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України», – зазначив Зеленський.

    29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Це офіційне військове свято започатковане указом Президента 26-го липня 2016 року.

    Верховна Рада 16 липня ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт №5557 «Про основи національного спротиву».

    Тоді ж народні депутати проголосували за законопроєкт №5558 щодо збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч військовослужбовців у зв’язку з прийняттям закону «Про основи національного спротиву». Таким чином, чисельність ЗСУ буде збільшена до 261 тисячі осіб.

    Напередодні Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ.

    Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

    Напередодні Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

    Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.

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    Теги: ЗСУ РНБО армія закон військові Володимир Зеленський Житомирщина президент
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    Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив