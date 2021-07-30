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    Три балканські країни скасують прикордонний контроль

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    Відповідне рішення ухвалили прем&rsquo;єр-міністр Албанії Еді Рама, президент Сербії Александар Вучич та прем&rsquo;єр Північної Македонії Зоран Заєв - Три балканські країни скасують прикордонний контроль
    Відповідне рішення ухвалили прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, президент Сербії Александар Вучич та прем’єр Північної Македонії Зоран Заєв
    Фото з відкритих джерел

    Угода має набути чинності 1 січня 2023 року

    Уряди Сербії, Північної Македонії та Албанії домовилися скасувати взаємний прикордонний контроль із 2023 року у межах ініціативи «Відкриті Балкани». Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Таке рішення лідери держав прийняли на зустрічі в рамках Економічного форуму з регіональної співпраці в Скоп'є в четвер, 29 липня.

    Відповідне рішення ухвалили прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, президент Сербії Александар Вучич та прем’єр Північної Македонії Зоран Заєв за результатами зустрічі у межах Економічного форуму з регіональної співпраці у Скоп’є, що відбулась 29 липня. Угода має набути чинності 1 січня 2023 року.

    За словами Вучича, за останні два роки між ним і прем'єр-міністрами Північної Македонії та Албанії виникла справжня довіра. Президент Сербії вважає, що це є ключем до подальших зв'язків і спільних дій та прогресу трьох країн.

    «На шляху з Белграду до Тирани та назад більше не буде жодних зупинок для контролю. Це – історичний момент», – заявив Александар Вучич.

    Тим часом албанський прем’єр Еді Рама закликав Косово, Боснію і Герцеговину (БіГ) та Чорногорію, які вже два роки відмовляються приєднатися до ініціативи, перейменованої тепер на «Відкриті Балкани», переглянути свою позицію.

    Глава македонського уряду Зоран Заєв сказав, що македонський, албанський і сербський народи розділяють один і той же шлях, бачення і європейські цінності, і що вони разом просуваються вперед.

    У межах ініціативи політики також домовилися спростити тристоронню торгівлю, відкрити свої ринки праці та посилити співпрацю у сфері боротьбі з природними катастрофами та у ліквідації їхніх наслідків.

    Теги: Свобода Сербія Косово Північна Македонія президент кордон Албанія
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    Три балканські країни скасують прикордонний контроль