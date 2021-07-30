Зеленський прилетів на Донеччину, де проведе засідання РНБО

Президент України прибув у Донецьку область з робочим візитом

У Донецькій області глава держави зустрінеться з військовослужбовцями та проведе засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський прибув на Донбас з робочим візитом. Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що в Донецькій області глава держави зустрінеться з українськими військовослужбовцями.

Також під його головуванням відбудеться виїзне засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Як відомо, засідання РНБО відбудеться 30 липня. Згідно з порядком денним, планується розглянути вісім питань, серед яких:

питання енергетичного сектору;

питання медицини;

питання води.

Раніше секретар РНБО Данілов пояснив, чому скасували виїзне засідання РНБО в Сумах.

Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України вже ввела санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

Також стало відомо, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.

До відома, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.