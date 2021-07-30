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    Зеленський прилетів на Донеччину, де проведе засідання РНБО

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    Президент України прибув у Донецьку область з&nbsp;робочим візитом - Зеленський прилетів на Донеччину, де проведе засідання РНБО
    Президент України прибув у Донецьку область з робочим візитом
    Фото: president.gov.ua

    У Донецькій області глава держави зустрінеться з військовослужбовцями та проведе засідання РНБО

    Президент України Володимир Зеленський прибув на Донбас з робочим візитом. Про це повідомили в Офісі президента.

    Зазначається, що в Донецькій області глава держави зустрінеться з українськими військовослужбовцями.

    Також під його головуванням відбудеться виїзне засідання Ради нацбезпеки і оборони.

    Як відомо, засідання РНБО відбудеться 30 липня. Згідно з порядком денним, планується розглянути вісім питань, серед яких:

    • питання енергетичного сектору;
    • питання медицини;
    • питання води.

    Раніше секретар РНБО Данілов пояснив, чому скасували виїзне засідання РНБО в Сумах.

    Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України вже ввела санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.

    Також стало відомо, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.

    До відома, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.

    Теги: Донбас РНБО Донеччина політика військові Володимир Зеленський президент
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    Зеленський прилетів на Донеччину, де проведе засідання РНБО