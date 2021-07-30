Зеленський прилетів на Донеччину, де проведе засідання РНБО
У Донецькій області глава держави зустрінеться з військовослужбовцями та проведе засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський прибув на Донбас з робочим візитом. Про це повідомили в Офісі президента.
Зазначається, що в Донецькій області глава держави зустрінеться з українськими військовослужбовцями.
Також під його головуванням відбудеться виїзне засідання Ради нацбезпеки і оборони.
Як відомо, засідання РНБО відбудеться 30 липня. Згідно з порядком денним, планується розглянути вісім питань, серед яких:
- питання енергетичного сектору;
- питання медицини;
- питання води.
Раніше секретар РНБО Данілов пояснив, чому скасували виїзне засідання РНБО в Сумах.
Як відомо, Рада національної безпеки і оборони України вже ввела санкції проти 100 українських громадян, які перебувають під санкціями Міністерства фінансів США.
Також стало відомо, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.
До відома, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.