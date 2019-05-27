Зеленський дав пораду депутатам



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За словами Зеленського, діяльність депутатів «майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради» Фото: прес-служба президента

Зеленський вважає, що у депутатів є шанс «хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів із закликом проголосувати за реформаторські законопроекти, які «роками залишаються без розгляду».

Про це 27 травня говориться на сторінці Зеленського у Facebook.

«Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару й не перетворювати український парламент на майданчик для виборчих кампаній старих партій. Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями. Вони роками залишаються без розгляду, хоч на них чекають громадяни та країна», - підкреслив Зеленський.

«Єдине – не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками», - додав президент.

Зеленський водночас впевнений, що Центральна виборча комісія «виконає свої функціональні обов’язки з організації виборчого процесу».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня. Указ президента вже оскаржений у Верховному суді.

Указ про розпуск Ради і дострокові вибори опублікований в «Урядовому кур'єрі». У зв'язку з цим глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила про старт виборчої кампанії з 24 травня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.