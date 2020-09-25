Зеленський доручив добудувати пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною



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Президент поставив завдання включити реконструкцію пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» до «Великого будівництва»

Президент звернув увагу, що питання реконструкції ПП Ужгород-Вишнє Нємецьке піднімається не вперше.

Міжнародний автомобільний пункт пропуску Ужгород-Вишнє Нємецьке на українсько-словацькому кордоні повинен бути включений в національну програму Велике будівництво і в наступному році нарешті добудований.

Таке завдання поставив президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Закарпатської області, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент звернув увагу, що питання реконструкції ПП Ужгород-Вишнє Нємецьке піднімається не вперше.

Повертаючись до України зі Словаччини, де він перебував із офіційним візитом, Зеленський зазначив багатокілометрові черги фур на ПП. Він назвав неприпустимою ситуацію, де водії змушені простоювати на кордоні кілька діб.

Зеленський підкреслив, що в проєкті реконструкції ПП Ужгород-Вишнє Нємецьке необхідно передбачити збільшення пропускної спроможності пункту.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко зазначив, що для прискорення робіт на пункті пропуску можна взяти за основу проєкт реконструкції, розроблений раніше. Він передбачає відновлення наявних будівель, споруди боксу для поглибленого огляду, пристрій пішого переходу, систем відеоконтролю і зважування.

«Для завершення робіт необхідно 146,7 млн грн, 8 млн з яких передбачені в кошторисі поточного року і будуть використані для закінчення робіт на пішохідній області. Завершення об'єкта в повному обсязі і введення в експлуатацію планується в грудні 2021 року», — підкреслили в ОП.

Також Зеленський доручив уряду і профільним відомствам вирішити питання автомобільних черг на всіх українських пунктах пропуску, де вони спостерігаються.

До слова, аеропорт «Ужгород» можуть повернути у державну власність.