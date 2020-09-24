Бунт у Нових Санжарах: суд виніс вирок двом учасникам заворушень



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Масові заворушення у Нових Санжарах спровокували відкриття ряду кримінальних справ

Засуджені в ході заворушень травмували п'ятьох правоохоронців

Суд ухвалив вироки двом громадянам, які брали участь у заворушення в селищі Нові Санжари (Полтавська область) у лютому 2020 року. Засуджені в ході заворушень травмували п'ятьох правоохоронців.

Про це повідомили у Новосанжарському районному суді.

Згідно угод про визнання винуватості прокурори та підозрювані дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинувачених, міри покарання за вчиненні кримінальні правопорушення.

Вироками суду на підставі затверджених угод про визнання винуватості обвинуваченим призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України громадян К. та П., звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, що 20 лютого до України прибув літак з евакуйованими громадянами, які перебували в китайському Ухані, де зафіксований спалах коронавірусу. На борту перебували 45 громадян України та 27 іноземців, а також екіпаж і лікарі. За даними МОЗ, усі – здорові.

Цих осіб помістили на обсервацію до санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Водночас перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

5 березня у Нових Санжарах побував президент Володимир Зеленський, який привітав евакуйованих з Китаю громадян із закінченням 14-денного терміну обсервації.

25 серпня у Нових Санжарах, що на Полтавщині, було зафіксовано перший випадок Covid-19. Захворіла пенсіонерка, яка приїхала з відпочинку на Західній Україні.