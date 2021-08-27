Через Зеленського у Кишиневі затримується військовий парад

Літак Зеленського не може вчасно сісти у Кишеневі через туман

Також запізнюється і президент Румунії Клаус Йозаніс

Літак президента України Володимира Зеленського не може приземлитися в Кишиневі. Через це військовий парад у молдовській столиці, присвячений Дню незалежності Республіки Молдова розпочнеться пізніше. Про це йдеться у повідомленні телеграм каналу Index, передає «Главком».

Сьогодні, 27 липня, Республіка Молдова відзначає 30-річчя незалежності. В урочистостях візьмуть участь лідери України, Румунії та Польщі. Повідомляється, що літак президента України Володимира Зеленського через погодні умови не може приземлитися у Кишиневі. Літак румунського президента Коауса Йоханіса через погоді умови ще не вилетів з Бухаресту.

«Таким чином, військовий парад, який мав розпочатися о 10.00, розпочнеться пізніше», – йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що Зеленський їде до Молдови на урочистості. Із зарубіжних гостей в урочистостях на площі Великих національних зборів з нагоди тридцятиріччя незалежності Молдови візьмуть участь президенти Румунії Клаус Йоханніс, України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Кишинів з робочим візитом з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності Молдови, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.

Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи.

Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.



